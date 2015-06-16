موجز أخبار مصر العاجلة.. غدا المتمم لشعبان والخميس أول أيام رمضان

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار الهامة، فى مقدمتها إعلان دار الإفتاء المصرية أن يوم غد الأربعاء هو المتمم لشهر شعبان وأن بعد غد الخميس هو الأول من شهر رمضان للعام الهجرى 1436.

كما تابع "اليوم السابع" ردود الأفعال على الحكم على الرئيس الأسبق محمد مرسى، وعدد من قيادات جماعة الإخوان، فى قضيتى "التخابر" و"الهروب من سجن وادى النطرون"، بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة بإعدام محمد مرسى وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجى وأحمد عبد العاطى، فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون. كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لمرسى وبديع والكتاتنى بقضية التخابر مع حماس.

وفيما يلى موجز أخبار مصر العاجلة..

- الإفتاء: غدا المتمم لشعبان والخميس أول أيام رمضان

- محامى الإخوان: محمد مرسى سيرتدى البدلة الحمراء اليوم

- البيت الأبيض: أمريكا تشعر بخيبة أمل بعد الحكم على مرسى

- وزير طاقة إسرائيل: مصر مضطرة لاستيراد الغاز بـ8 دولارات للوحدة من تل أبيب

- القبض على 8 مشتبه فيهم وتدمير بؤر إرهابية بشمال سيناء

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- الإعدام و45 سنة سجناً حصيلة أحكام الرئيس الأسبق محمد مرسى فى 3 قضايا

- وزارة النقل تعتذر عن إغلاق محطة مترو السادات: كان من أجل الوطن والمواطن

- حفيدة الخديو عباس حلمى تتهم حرس محافظ الإسكندرية بالتعدى عليها

- محلب يكلف وزيرة التضامن بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأقصر

- وزير خارجية تركيا يتطاول على القضاء المصرى: الحكم على مرسى سياسى

- وزير النقل:فتح محطة مترو السادات 6 صباح غد بعد موافقة الجهات الامنية

- بالصور.. قطيع ماعز يقتحم مستشفى الخارجة العام ويتجول بين الأقسام

- الجامعة العربية ومصر يدرسان طرح قرار عربى لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى

- وزير الكهرباء يبحث التعاون مع فرنسا ويؤكد: قانون الكهرباء لجذب الاستثمار

- معهد البحوث الفلكية: الراصدون لن يروا هلال رمضان اليوم.. وغدا المتمم لشعبان

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- سفارة فلسطين بالقاهرة: مصر وافقت على تمديد فتح معبر رفح حتى الجمعة

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- تعديل مكان المكتب الفرعى لسحب ملفات القبول للكليات العسكرية بالإسكندرية

- عودة قطارات الصعيد بعد تأكد سلبية بلاغ قنبلة محطة أسيوط

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