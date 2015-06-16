الملكة “رانيا العبد الله ” تؤكد على أهمية العمل التطوّعي خلال لقائها بمتطوّعو الأردن

أشادت الملكة رانيا العبد الله “زوجة ملك الاردن ” اليوم”الثلاثاء”بمجموعة “متطوعو الأردن” ،وجهودهم فى تجهيزهم الطرود العينية التي سيتم توزيعها خلال شهر رمضان المبارك .

> وخلال جولتها في جاليري راس العين التابع لأمانة عمان،تحدثت الملكة مع متطوعو الأردن عن أثر الواجب الإنساني والتطوعي المنسجم مع صفات الشباب الأردني في الشهامة وحب مساعدة الأخرين ،وروح التعاون عليهم, كما استمعت إلى كيفية اختيار الأسر والمواد التي يتم توزيعها، وعمل خط الإنتاج والتغليف،.

وأكدت الملكة على فخرها بالمتطوعين وبالطاقة الايجابية التي تميز عملهم، مشيرة إلى أن كل فرد في المجموعة يقوم بدور مهم حتى لو كان هذا الدور صغيراً ولكن بالمشاركة والتعاون يحدث الفرق الايجابي وينعكس بالشعور بالسعادة والاحساس بالثقة بالنفس.

> يشار الى أن متطوعو الأردن هي مجموعة تطوعية تأسست عام 2009 بهدف نشر ثقافة الاستمرارية بالعمل التطوعي، بحيث تصبح جزء من حياة كل شابة وشاب أردني، عن طريق توفير فرص وأنشطة تطوعية أسبوعية تخدم فئات بالمجتمع كالمسنين والأيتام والفقراء والاشخاص ذوي الإعاقة ومرضى السرطان، وأطفال العنف الأسري، واللاجئين وضحايا الحروب وخدمة المجتمع المحلي، كالمشاركة بترميم وصيانة المرافق المختلفة .

> و أنجز المتطوعون نحو 535 نشاط شارك فيها أكثر من 31 ألف متطوع على مستوى المملكة، وأطلق الفريق 12 مبادرة تطوعية ،ومنها”طردك لغيرك”،”تعليم يتيم ،”اعطونا فرصة “،” دارهم دارنا”،” التبادل التطوعي “،و “أنا منتمي أنا اتطوع”.