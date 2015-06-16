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“أولادنا في الصيف” برنامج ثقافي لملئ فراغ الشباب والأطفال خلال الأجازة الصيفية بالأقصر

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“أولادنا في الصيف” برنامج ثقافي لملئ فراغ الشباب والأطفال خلال الأجازة الصيفية بالأقصر “أولادنا في الصيف” برنامج ثقافي لملئ فراغ الشباب والأطفال خلال الأجازة الصيفية بالأقصر

أرشيفية

يقيم فرع ثقافة الأقصر برئاسة، فضل الله هاشم،  برنامج ثقافي بعنوان ” أولادنا في الصيف” بجميع المواقع التابعة للفرع في أنحاء المحافظة المختلفة لملئ فراغ الشباب والأطفال خلال الأجازة الصيفية،  حيث بدأ البرنامج منتصف يونيو الجاري ويستمر حتي 30 أغسطس المقبل.

وقال الباحث سعد فاروق رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، ان هذا البرنامج يشتمل على 49 محاضرة وندوة ثقافية، وورش فنون تشكيلية، ومعرض للكتاب بجميع المواقع الثقافية بالأقصر بالإضافة للممشى السياحي بهدف الخروج إلى الناس أينما كانوا لنشر الفكر والوعي الذي تحتاج إليه .

وأكد فاروق علي أن هذا البرنامج تم اعداده بعناية ليستغل الأطفال والشباب الفراغ الكبير في الاجازة الصيفية فيما هو مثمر، مشيرًا إلي أن بناء الأفكار وتثقيف الناس يحتاج الى حرص ووعي.

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