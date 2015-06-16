بالصور.. قطيع ماعز يقتحم مستشفى الخارجة العام ويتجول بين الأقسام

شهد مستشفى الخارجة العام بالوادى الجديد اليوم الثلاثاء، واقعة غريبة بدخول قطيع من الماعز إلى المستشفى والذى تحرك بين الأقسام حتى وصل إلى قسم طب الأسنان دون أى متابعة من موظفى المستشفى لمنع هذا القطيع من الدخول إلى عمق المستشفى فى الوقت الذى يتم فيه التدقيق على المواطنين أثناء الدخول بصورة كبيرة .

يذكر أن المستشفى تم إحلاله وتطويره مؤخرًا بتكلفة تزيد عن 70 مليون جنيه وتم إجراء حركة تغييرات بقطاع الصحة بإقالة الدكتور محمد بخارى مدير المستشفى وتعيين بدلا منه الدكتورة سيدة مشرف ورغم ذلك بقى الوضع دون تغيير.



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