موجز الصحافة العالمية.. مشروع قناة السويس يضخ حياة جديدة للاقتصاد المصرى

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء، موضوعات مختلفة على الساحة السياسية، إذ واصلت وسائل الإعلام الغربية إشادتها بمشروع قناة السويس الجديدة الذى قاربت مصر افتتاحه بعد نحو عام من العمل، وقالت شبكة "سى.إن.إن /CNN" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يأمل أن تضخ القناة حياة جديدة للاقتصاد المصرى.

فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المحكمة الجنائية الدولية التى تم تأسيسها عام 2002 لتعقب أكبر الجناة المتورطين فى جرائم ضد الإنسانية وأولئك الذين يرتكبون جرائم إبادة جماعية، تبدو حتى الآن غير قادرة على محاسبة سوى القليلين ممن يفتقرون للعديد من الأصدقاء الأقوياء لحمايتهم.

وكشف موقع "دايلى بيست" الأمريكى عن أن الضربة العسكرية الأمريكية التى استهدفت زعيم القاعدة فى ليبيا مختار بلمختار أصابت ما يفترض أنه اجتماع بين داعش والقاعدة.

وكشف موقع "دايلى بيست" الأمريكى عن أن الضربة العسكرية الأمريكية التى استهدفت زعيم القاعدة فى ليبيا مختار بلمختار أصابت ما يفترض أنه اجتماع بين داعش والقاعدة.

وفى إسبانيا، كشفت دراسة إسبانية وجود علاقة بين زيادة استهلاك الشيوكولاتة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأن ساعة من التمارين الرياضية تقلل من خطر الإصابة بقصور فى القلب بنسبة 46%.

وفى الشأن الإسرائيلى، كشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن حركة "حماس" فى قطاع غزة، تتجه إلى الموافقة على مقترح تهدئة طويلة الأمد مع إسرائيل فى قطاع غزة مقابل ميناء بحرى عائم.

-الصحافة الإسرائيلية:إسرائيل تمتلك 80 رأسا نووية وتجرى تجارب على صواريخ بالستية..هرتسوج:تل أبيب وأنقرة تعتزمان تهجير دروز سوريا لإسرائيل..مصادر تؤكد اقتراب توقيع حماس على هدنة طويلة مع إسرائيل بدعم قطر

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-الصحافة الإسبانية:الأشخاص الذين يتناولون الشيكولاتة لديهم قلب صحى جدا.. الهجوم الأمريكى فى ليبيا ضد زعيم القاعدة يهدد عملية السلام.. اتفاق بين الاشتراكى وبوديموس على تدابير الإصلاح الديمقراطى فى مدريد

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-الصحف الأمريكية: المهندس الأمريكى المتهم بتسريب أسرار عسكرية لمصر يقر أنه مذنب.. الضربة الأمريكية فى ليبيا استهدفت اجتماعا لقادة داعش والقاعدة.. مشروع توسيع قناة السويس يضخ حياة جديدة للاقتصاد المصرى

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-الصحف البريطانية: قلق فى بريطانيا لاختفاء 3 بريطانيات وأطفالهن الـ9.. البيت الأبيض يدافع عن حفل سرى أقامه أوباما بحضور 500 مدعو.. نشطاء يخشون قصور الحملة الوطنية للحد من ختان الإناث فى مصر

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-تايمز: اعتقال البشير يحتاج جهودا دبلوماسية من القوى الدولية الكبرى

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-التليجراف: البيت الأبيض يدافع عن حفل سرى أقامه أوباما بحضور 500 مدعو

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-سى.إن.إن: مشروع توسيع قناة السويس يضخ حياة جديدة للاقتصاد المصرى

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