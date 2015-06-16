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حفيدة الخديو عباس حلمى تتهم حرس محافظ الإسكندرية بالتعدى عليها

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حفيدة الخديو عباس حلمى تتهم حرس محافظ الإسكندرية بالتعدى عليها حفيدة الخديو عباس حلمى تتهم حرس محافظ الإسكندرية بالتعدى عليها
قالت فاطمة الزهراء جمال الدين بكير خورشيد، آخر حفيدة للخديو عباس حلمى، إن أفراد حرس الدكتور هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية، اعتدى عليها اليوم، أمام ديوان المحافظة، معبرة عن استيائها الشديد من سوء المعاملة، التى يتعرض لها المواطنون من محافظ الإسكندرية.

وأشارت حفيدة الخديو فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" إلى أنها كانت تستعلم عن سبب تأخر قرار المحافظ بتشكيل لجنة لفحص ممتلكات الخديو عباس حلمى الثانى، فرفض أمن المحافظ السماح لها بالدخول وتهجموا عليها وتركوها خارج الديوان.

وأكدت فاطمه، أنها ستتقدم بشكوى عاجلة للمهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، ضد محافظ الإسكندرية، لتواطئه مع وزارة الأوقاف فى عدم تسليمها أملاك الخديو عباس باعتبارها الوريثة الشرعية له.

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