وزارة النقل تعتذر عن إغلاق محطة مترو السادات: كان من أجل الوطن والمواطن

اعتذرت وزارة النقل، عن إغلاق محطة مترو أنور السادات خلال الفترة الماضية، مؤكدة فى بيانٍ لها على لسان أيمن الشريعى، المتحدث الرسمى للوزارة، أن قرار غلقها، كان من أجل سلامة المواطن والوطن.

وأعلن المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فتح محطة مترو السادات، ابتداءً من غد الأربعاء، بعد موافقة الجهات الأمنية، وتوفير كافة الاشتراطات التى طلبتها تلك الجهات.

-وزير النقل:فتح محطة مترو السادات 6 صباح غد بعد موافقة الجهات الأمنية

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