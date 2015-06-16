محلب يكلف وزيرة التضامن بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأقصر

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعى، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، حيث تمت مناقشة العديد من الموضوعات والقضايا على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية.

وخلال الاجتماع أشاد المجلس بيقظة رجال الشرطة ونجاحهم فى إفشال المحاولة الإرهابية التى استهدفت معبد الكرنك فى الأسبوع الماضى، حيث تم تقديم الشكر لهم، وكذا لكل من ساهم فى إفشال هذه المحاولة الخسيسة، التى حاولت النيل من أرواح الأبرياء، وتهديد الأمن والأمان.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم كلاً من وزراء: السياحة، الآثار، الثقافة، الطيران المدنى، وذلك لوضع خطة لتنشيط السياحة فى الأقصر، خاصة السياحة الداخلية، وتقديم برامج سياحية متميزة، وتخفيضات للمواطنين، بما يساهم فى دفع الحركة السياحية لهذه المدينة العريقة، وتشجيع المواطنين على التعرف على آثار بلادهم ومعالمها السياحية الرائعة.

وفى الإطار ذاته، أكد المهندس إبراهيم محلب أنه تم تكليف وزيرة التضامن الاجتماعى، وكذا أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية، ببحث كل السبل اللازمة لدعم عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للعاملين بالسوق السياحى بالأقصر، بما يساعدهم على تجاوز آثار السنوات الماضية على قطاع السياحة الحيوى.

ومن ناحية أخرى، فقد أشار رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع إلى الزيارة الناجحة التى قام بها إلى جنوب أفريقيا، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لحضور أعمال القمة الـ25 للاتحاد الأفريقى، وأشار محلب إلى أن النجاح لم يقتصر على أعمال القمة فحسب، ولكن فى اللقاءات المثمرة التى أجريت على هامش المؤتمر، سواء باللقاء مع الجالية المصرية التى أكدت دعمها لما يحدث فى مصر، أو مع رجال الأعمال الجنوب أفريقيين، الذين تم الاتفاق معهم على تشكيل مجلس لرجال الأعمال المصرة - الجنوب أفريقى، لفتح مجالات جديدة للتعاون، كما أكدت اللقاءات الثنائية التى عقدت على هامش القمة مع رؤساء الدول، والوفود، أن مصر عادت بقوة لمكانتها الأفريقية، وأن هناك ترحيباً من جانب الأشقاء الأفارقة بذلك، وكذا إدراكهم أن مصر تمثل قلب أفريقيا.