البحوث الفلكية: الزلازل والبراكين وراء تحرك جبل "إيفريست" من مكانه

قال الدكتور أبو العلا أمين أستاذ الزلازل والقائم بأعمال رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة البحث العلمى المصرية، إن طاقة قوية جدا منبعثة من الأرض وراء تحرك قمة جبل إيفرست أعلى قمة جبلية فى العالم من مكانها.

وأكد الدكتور أبو العلا أمين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "لا يمكن أن تتحرك هذه القمة إلا بفعل زلازل أو براكين"، مضيفا أن الزلازل تكررت مؤخرًا بشكل كبير وقوى بالعديد من الدول وعلى رأسها الزلزال الذى ضرب نيبال 25 أبريل الماضى وأدى إلى وفاة 8700 شخص.

-بالفيديو.. جبل إيفرست “أعلى قمة فى العالم” يتحرك من مكانه

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