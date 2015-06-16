وزير طاقة إسرائيل: مصر مضطرة لاستيراد الغاز بـ8 دولارات للوحدة من تل أبيب

قال وزير الطاقة الإسرائيلى يوفيل شطينتش أنه يجب استخلاص العبر من تعامل بعض الدول المجاورة فيما يتعلق بتصدير الغاز، مضيفا أن مصر التى وضعت حدود لتصدير الغاز وكذلك حددت السعر الخاص به أصبحت الآن مضطرة لشراء الغاز من إسرائيل.

وأضاف " شطينتس" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الثلاثاء أن مصر مضطرة لشراء الغاز الطبيعى من إسرائيل فيما يعادل من 7-8 دولارات لوحدة الغاز الطبيعى بعد أن كانت تبيعه لإسرائيل.

وأوضح "شطينتس" أنه لا يجب وضع حدود فيما يتعلق بحقول الغاز الإسرائيلية أى حقلى "إيتمار" و"ليفتان"، بل يجب تشجيع الاستثمارات الخارجية فيما يتعلق بالطاقة.

وأكد أنه لا توجد أى دولة أوروبية تفرض قيودا على تصدير الغاز أو على أسعاره، مثلما فعلت مصر، لذا يجب فتح باب التصدير فيما يتعلق بالغاز الطبيعى على مصرعيه، موضحا أنه خلال الخمس سنوات الماضية لم تأت أى شركة دولية للاستثمار فى إسرائيل وهذا أمر مقلق.



>خطة للتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لمدن ومراكز محافظة دمياط