دراسات تحذرك: السمنة تسرق من عمرك 10 سنوات

السمنة وحش صامت يلتهم حياة الإنسان وصحته، وتتسبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض، وخاصة مرض السكرى، وأمراض القلب، والشخير وصعوبة التنفس أثناء النوم، وقد تؤدى فى بعض الحالات إلى السرطان والموت المبكر.

وكشفت دراسة علمية حديثة، نتائج خطيرة، نشرت مؤخراً فى مجلة "لانسيت للسكرى والغدد الصماء"، حيث أفادت أن وزن الجسم الزائد يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكرى والسرطان وغيرها من الأمراض التى تسلب نظرياً العمر والحياة بما يقرب من 10 سنوات.

تناول الأطعمة فى طبق صغير الحجم

ممارسة الرياضة بطريقة منتظمة ودورية

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>نصح الخبراء لتجنب الشراهة فى الأكل بشرب كوب كبير من الماء قبل كل وجبة، حيث يرسل إشارات للمخ بالشبع ويمد الجسم بالسوائل، دون سعرات حرارة إضافية، بالإضافة إلى خفض كمية الوجبة كل يوم تلو الآخر مع تناولها فى طبق صغير الحجم للشعور بالراحة النفسية والتعود على خفض كمية الطعام تدريجياً.>وأضاف الباحثون أن ممارسة الرياضة تعمل على حرق السعرات الحرارية، لكن الممارسة الدورية المنتظمة يومياً ترفع من معدل الحرق وتساعد على خفض الوزن، وإذا كنت تعانى من ضيق الوقت اذهب للعمل ماشياً بدلاً من ركوب السيارة، واصعد السلم بدلاً من المصعد.