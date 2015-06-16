بالصور.. محافظ سوهاج يشهد حفل تكريم أعضاء هيئة تدريس كلية الآداب بجامعة سوهاج‎

شهد الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، يرافقه الأستاذ الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج الحفل السنوي، الذى تقيميه كلية الآداب لتكريم السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين بلغوا سن الإحالة الى المعاش وكذا تكريم الحاصلون على درجات علمية وجوائز تشجيعية وتكريم الطلاب الذين فازوا فى مسابقات الأبحاث البيئية والمجتمعية ضمن المسابقة، التى أقيمت بعنوان “دور الجامعة فى خدمة المجتمع والبيئة المحيطة “.

> حيث أكد المحافظ على سعادته البالغة بتنظيم يوم للوفاء والعطاء، مما يدل على المعدن الأصيل للمواطنين بسوهاج مشيراً الى ان كل إنسان قادرعلى إنتزاع إحترام الأخرين له بجهده وعرقه وعمله دون الحاجة الى قانون أو تشريع لإنتزاع هذا الإحترام.

> وأضاف انه لابد من غرس المعاملة الحسنة التى أوصانا بها الإسلام فى شبابنا بدلاً من الإعتماد على الشعارات والأناشيد والتى لا تجدي نفعاً.

وفى نهاية حديثه شدد محافظ الإقليم على ضرورة إهتمام الجامعة بتخريج أجيال واعدة لأنها تعد بمثابة مصنع الرجال لتخريج أجيال قادرة على تحمل المسئولية فالجامعة لها رؤية واعدة لابد من بلورتها للنهوض بالمحافظة.