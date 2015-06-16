محامى الإخوان: محمد مرسى سيرتدى البدلة الحمراء اليوم عقب صدور الحكم مباشرة

قال عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان، رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الجماعة، إن الدكتور محمد مرسى سيرتدى البدلة الحمراء منذ اليوم عقب صدور الحكم عليه مباشرة.

وأضاف عبد المقصود أن مرسي يعد من قيادات الجماعة الذين يصدر ضدهم حكما بالإعدام لأول مرة فى القضية، حيث حصل محمد بديع ومحمد البلتاجى وعصام العريان، وخيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتنى ورشاد البيومى ومصطفى الغنيمى وغيرهم على أحكام إعدام سابقة.

وأشار رئيس هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان إلى أن هيئة الدفاع ستنتظر حتى ظهور حيثيات الحكم والاطلاع عليها، ثم كتابة الطعن خلال 60 يومًا من الحكم.

وأوضح عبد المقصود أن مرسى حتى الآن موقفه غامض بشأن الطعن، حيث لم يوكل محام له لتقديم الطعن، موضحًا أن هيئة الدفاع ستسعى للتواصل معه وإقناعه بتوكيل محام للطعن على 3 أحكام الصادرة ضده وهم أحداث الاتحادية والهروب من سجون وادى النطرون والتخابر مع حماس.