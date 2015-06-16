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تأجيل محاكمة أسامة منير لاتهامه بسب مدير مستشفى العباسية لجلسة 30 يونيو

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تأجيل محاكمة أسامة منير لاتهامه بسب مدير مستشفى العباسية لجلسة 30 يونيو تأجيل محاكمة أسامة منير لاتهامه بسب مدير مستشفى العباسية لجلسة 30 يونيو
أجّل المستشار حسين جهاد رئيس محكمة جنح البساتين محاكمة الإعلامى أسامة منير فى اتهامه بسب وقذف مدير مستشفى الصحة النفسية بالعباسية إلى جلسة 30 يونيو الجارى، للاطلاع .

وكان مدير عام مستشفى الصحة النفسية بالعباسية الدكتور مصطفى حسين اتهم أسامة منير بسبه وقذفه عندما اتهمه بالاتجار فى الأعضاء البشرية، وذلك بعد أن سمحت المستشفى لشقيق منير بالدخول والخروج بمحض إرادته طبقا لقانون الصحة النفسية .

وأكد مدير المستشفى أن الاتهام الذى وجهه له الإعلامى أسامة منير تداولته وسائل الاعلام جاء دون سند أو دليل.

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مصر 365