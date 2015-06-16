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فيديو ضبط 14 بلطجيا استغلوا قرية أطفال مدينة نصر للإقامة تحت تهديد الأسلحة

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فيديو ضبط 14 بلطجيا استغلوا قرية أطفال مدينة نصر للإقامة تحت تهديد الأسلحة فيديو ضبط 14 بلطجيا استغلوا قرية أطفال مدينة نصر للإقامة تحت تهديد الأسلحة
حصل "اليوم السابع" على مقطع يوضح لحظة نجاح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، فى إخلاء مقرات إعاشة الأطفال المستولى عليها من قاطنيها داخل قرية الأطفال بمدينة نصر، والقبض على 14 من العناصر الإجرامية لقيامهم باستغلال قرية الأطفال، تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء والإقامة بها، وتم تعيين الخدمات الأمنية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة، التى باشرت التحقيق.

تفاصيل الواقعة بدأت مع تضرر إدارة قرية الأطفال الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول من تكرار قيام مجموعة من العناصر الإجرامية والخارجين على القانون باقتحام القرية بالإكراه، تحت تهديد الأسلحة النارية والبيضاء، والإقامة بمقرات إعاشة الأطفال وترويعهم والقائمين على الدار والاستيلاء على المواد الغذائية المخصصة للأطفال وقيامهم بمزاولة نشاطهم الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة والسرقة والبلطجة، وصدور قرار إدارى بطردهم وإخلاء المقرات المستولى عليها.

وعلى الفور شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حملة أمنية موسعة أسفرت عن ضبط كلٍ من "سامى . ع . ف" 38 سنة، بدون عمل، وبحوزته (سلاح أبيض "مطواة")، و"وائل. ح. إ" 35 سنة، بدون عمل وبحوزته (سلاح أبيض"سكين")، و"سمير. ع. ح" 39 سنة، بدون عمل وبحوزته (سلاح أبيض "كتر"، عصا هوكى).

كما تم ضبط "مجدى. ز. إ" 33 سنة، بدون عمل وبحوزته (سلاح أبيض "سكين" ماسورة حديدية)، و"ممدوح . ج . ش" 39 سنة وبحوزته (سلاح أبيض "سكين") ، و"دريش . ع . ب" 37 سنة وبحوزته (سلاح أبيض "سكين")، و"هشام. م. ع" 40 سنة، بدون عمل وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، و"محسن. ى. أ" سن 32، بدون عمل وبحوزته (سلاح أبيض "سكين").

وتمكنت الحملات من القبض على "شكرى. م. ح" 40 سنة بدون عمل وبحوزته (سلاح أبيض "سكين")، و"سامى. غ. ج" 42 سنة بدون عمل وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، دونك، و"محمد. م. م" 44 سنة، بدون عمل، و"صدفة. ع. س" 38 سنة ربة منزل، و"سنية. م. س" 30 سنة ربة منزل، و"عتاب. ف. ع" 37 سنة ربة منزل وبحوزتهن (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 جرامات بقصد التعاطى).

ونجحت القوات فى إخلاء مقرات إعاشة الأطفال المستولى عليها من قاطنيه، وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

القبض على 14بلطجيا استغلوا قرية الأطفال بمدينة نصر للإقامة تحت تهديد الأسلحة

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مصر 365

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