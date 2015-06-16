القبض على تشكيل عصابى بحوزته 11 بندقية أمريكية الصنع بكفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة بأمن كفر الشيخ من إلقاء القبض على تشكيل عصابي بحوزته 11 بندقية أمريكية الصنع بمطوبس.

كان تلقى اللواء عبد الرحمن شرف مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ والعميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية معلومات من العقيد عبد الفتاح المنشاوي رئيس قسم البحث يفيد بوجود تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالسلاح ومعه عد ن الأسلحة النارية .

وأمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائي والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية و العقيد عبد الفتاح المنشاوي وعضوية الرائد حمدي أبو ريه رئيس مباحث مطوبس ومعاونيه لوضع خطة بحث لإلقاء القبض على التشكيل العصابي.

وبعد تقنين الاجراءات، تم وضع عدة أكمنة وتم إلقاء القبض على التشكيل العصابي المكون من " السيد .ع.ا" 22سنة صياد من قرية برنمبال التابعة لمركز مطوبس و "محمد .ش.م.ح" 40سنة سائق توك توك والمقيم بمعدية مهدي التابعة لمركز مطوبس و"محمد .م.ا.ا" 48سنة مقيم بقرية البرنمبال مركز مطوبس وبحوزتهم 11 قطعة سلاح ناري بدقية خرطوش أمريكية الصنع ماركة ماجنم , تحرر المحضر رقم 13472جنايات قيم مركز مطوبس وجاري العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك ضمن الحملات الأمنية بمديرية الأمن للحد من تواجد الأسلحة النارية الغير مرخصة بحوزة المواطنين .