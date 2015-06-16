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حبس متهم بـ"خلية الظواهرى"عامين بتهمة إهانة المحكمة والتأجيل لـ24 يونيو

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حبس متهم بـ"خلية الظواهرى"عامين بتهمة إهانة المحكمة والتأجيل لـ24 يونيو حبس متهم بـ"خلية الظواهرى"عامين بتهمة إهانة المحكمة والتأجيل لـ24 يونيو
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة الاستماع إلى مرافعات الدفاع فى محاكمة 68 متهمًا، منهم 54 متهما حاضرًا، و14 غيابيًا، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى، شقيق أيمن الظواهرى، زعيم تنظيم "القاعدة"، فى القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الظواهرى"، لجلسة 24 يونيو الجارى.

وتعقد الجلسة أمام الدائرة 11 بمحكمة الجنايات، والمختصة بنظر قضايا الإرهاب، برئاسة المستشار محمد فهمى، وعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وعمرو ريان وسكرتارية حمدى الشناوى، بمقر معهد أمناء الشرطة فى طرة، كما قضت المحكمة بحبس المتهم رمضان ممدوح لمدة عامين بتهمة إهانة المحكمة أثناء الجلسة.

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مصر 365

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