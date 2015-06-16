وفاة طفل وإصابة اثنين على طريق قرية صالحجر بالغربية

لقى طفل يدعى "محمد بيومى" 14 عاما مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، وأصيب 2 آخران أحدهما بترت ساقه، إثر انقلاب جرار زراعى عليهم بطريق منطقة الآثار بقرية صالحجر التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بسيون المركزى والتحفظ على جثة الطفل لحين حضور الطب الشرعى.

وكان مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز بسيون، يفيد بوفاة طفل وإصابة آخرين على طريق قرية صالحجر، جراء حادث جرار زراعى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف، وتبين من التحريات الأولية انقلاب جرار زراعى على الأطفال بسبب الطريق غير الممهد، مما أدى لوفاة أحدهم وبتر ساق الآخر وإصابة الثالث، وتم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى العام فى بسيون، وجار تحرير محضر بالواقعة.

وأعرب أهالى القرية عن غضبهم من تكرار مثل هذه الحوادث على طريق أطلقوا عليه "طريق الموت" بالقرية، كما أن سيارة الإسعاف تأخرت فى وصولها لنقل المصابين بسبب الطريق غير الممهد لسر السيارات.