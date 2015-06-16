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كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة تعلن نتائج الامتحانات بها

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تفقد الدكتور الهلالى الشربينى، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب اليوم، الثلاثاء، أعمال الامتحانات بكلية التربية الرياضية، بحضور الدكتور أشرف شعلان عميد الكلية والدكتور سامي محب وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مرسال، وكيل الكلية لشئون البيئة.

وصرح الدكتور عمر غنيم، عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة، أنه تم إعلان النتيجة يوم الأحد الموافق 14/6/2015 لأول دفعة بالكلية بنظام الساعات المعتمدة.

وتعد الكلية هى أولى كليات الجامعة تعلن النتائج بها، كما تعد الأولى على مستوى كليات الفنون الجميلة فى الجامعات المصرية فى سرعة إعلان النتائج بعد انتهاء أعمال الامتحانات، والجدير بالذكر أن الكلية يدرس بها 50 طالبا وطالبة منذ بدء الدراسة بها هذا العام الجامعى.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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