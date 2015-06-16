بالصور.. خليجي يخفي ٥ آلاف قرص منوم بملابسه الداخلية بالمطار

تمكنت إدارة تأمين الركاب بمطار القاهرة الدولي من ضبط راكب خليجی 34 عام ، وبحوزته حوالی 5 ألاف قرص من عقار “زانكس” المنوم ، وزنه حوالی نصف كيلو جرام، وذلك قبل سفره للرياض علی الطائرة المصرية المتجهة الي هناك.

> صرحت مصادر أمنية بالمطار بدأت الواقعة عندما تم الإشتباه فی الراكب أثناء إنهاء أجراءات سفره علي الطائرة المصرية المتجهة للرياض، وبتفتيشه عثر علی الأكياس البلاستيكية وبفتحها بمعرفة المقدم معتز يوسف رئيس نوبتجية التأمين تبين أن بداخلها الإقراص المنومة، إعترف المتهم أمام العميد أيمن عبد الفتاح مدير إدارة التأمين بتفريغ الأقراص المخدرة من عبواتها الأصلية ووضعها داخل أكياس من البلاستيك ، ثم إخفاها داخل ملابسه الداخلية لتضليل رجال التأمين ألا ان يقظة ضباط وأفراد التأمين تمكنت من ضبط الراكب والأقراص قبل تهريبها.

> أمر اللواء طارق فتحی مدير الأمن المطار بإتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة وإلغاء سفر الراكب وإحالته للنيابة.