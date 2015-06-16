عامل غزل بالسويس يحاول إشعال النيران فى نفسه لرفض صيدلية الشركة صرف علاج

حاول عامل بإحدى شركات الغزل والنسيج بالسويس اليوم، الثلاثاء، إشعال النار فى نفسه، بعد عجزه عن صرف علاج شهرى من صيدلية الشركة، نتيجة لتأزم الأوضاع المالية، وعدم شراء أدوية جديدة، وتدخل عمال الشركة وتمكنوا من إنقاذه وسحب جركن "جاز" من يديه قبل أن يشعل النار.

وقال عمال بالشركة فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إن زميلهم "محمد. ا" أصيب فى حريق بالشركة منذ عامين، وتم تعيينه حتى يتسنى له الحصول على علاج آثار الحروق على نفقة الشركة.

وأضاف العمال أن محمد توجه أمس للصيدلية للحصول على العلاج، ومرهم "سيلكون"، إلا أن الطبيب الصيدلى أخبره أن الشركة لم تسدد المستحقات المالية المتأخرة عليها، وهناك عجز فى الأدوية من بينها علاج الحروق، فثار غضبه لعدم تحمله تكاليف العلاج على نفقته الخاصة، وأحضر جركن جاز وحاول إشعال النار فى جسده إلا أن زملاءه أنقذوه.