جامعة المنصورة تعرض برنامج نيوتن مشرفة على باحثيها

نظمت جامعة المنصورة، اليوم، ورشة عمل عن برنامج نيوتن – مشرفة بين المملكة المتحدة البريطانية وجمهورية مصر العربية بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى الإدارة العامة للجامعة.

تم ذلك بحضور الدكتور محمد حسن القناوى، رئيس الجامعة، والدكتورة ماجدة نصر، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور الهلالى الشربينى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حاضر خلالها مايكل أولجات - رئيس صندوق نيوتن مشرفة – مصر، السيدة شهيرة عمارة - مدير برنامج نيوتن مشرفة، أسماء فريج- القنصلية البريطانية العامة بالإسكندرية.

شارك بورشة العمل عدد كبير من وكلاء الكليات لقطاعى الدراسات العليا والبحوث والتعليم والطلاب، كما شارك أعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم وطلاب الدراسات العليا والمسجلون لدرجة الدكتوراه والحاصلون على الماجستير.

>البرنامج يسهل بناء قدرات الأفراد من خلال منحة دراسية كاملة، والذى يمنح حوالى 60 منحة سنويا فى مختلف الجامعات المصرية

> ويهدف برنامج مشرفه نيوتن لجمع قطاعات البحث العلمى والابتكار البريطانية والمصرية للتوصل إلى حلول مشتركة للتحديات التى تواجه مصر فى مجال التنمية الاقتصادية، وفى مجال البحث والابتكار لدعم قدرة أكبر البحث العلمى فى مصر، وبناء الشراكات البحثية بين المؤسسات البحثية البريطانية والمصرية.

> الهدف العام لنيوتن مشرفة هو التنمية الاقتصادية فى مصر.. وأن تكون قادرة على إثبات كيفية إسهام بحوث الدكتوراه الخاصة بهم فى التنمية الاقتصادية لمصر.

>ويغطى صندوق نيوتن مشرفة ثلاث فئات واسعة من النشاط ( بناء المهارات والقدرات- التعاون فى مجال الأبحاث حول موضوعات التنمية - الابتكار من الجامعات إلى الصناعة)، وذلك فى المجالات ذات الأولوية الرئيسية للحكومة المصرية الإدارة المستدامة للمياه،- الطاقة، الإنتاج الغذائى المستدام، علم الآثار والتراث الثقافى، الرعاية الصحية بأسعار معقولة وشاملة.