لهذه الأسباب مسلسل "مذنبون أبرياء" خارج السباق الرمضاني

قررت شركة "ديالا" للإنتاج الفني تأجيل عرض مسلسلها الأول "مذبنون أبرياء" للمخرج أحمد السويداني إلى ما بعد الموسم الرمضاني ليحظى بفرص مشاهدة أكبر.

ويتم حالياً تصوير الموسم الثاني من العمل البوليسي في أحياء عدة من دمشق بحضور عامر علي، ومحمد الأحمد، وأريج خضور، وعهد ديب، وإسماعيل مداح، وناصر مرقبي، ومحمد قنوع، إضافة إلى النجوم السابقين: جيهان عبد العظيم، ورنا أبيض، وجيني إسبر، ومحمد حداقي، وميسون أبو أسعد، وخالد القيش، وعلا باشا، وباسل خليل وآخرين.

ويتألف العمل الاجتماعي البوليسي من عدة مواسم، ويندرج تحت بند الأعمال المتصلة حيث يعالج في خباياه قضايا المخدرات والجاسوسية والمؤامرات والمافيات.

وترصد تفاصيل المسلسل صراعاً بين مافيات المخدرات وخلفها قوة خفية من ناحية، وإدارة مكافحة المخدرات من ناحية أخرى في عدة أماكن وحياكة كبيرة للمؤامرات وتسرب للجواسيس ووصولهم لأماكن حساسة، ولا يخلو العمل من عنصري الإثارة والتشويق والمفاجأت.

"مذنبون أبرياء" سلسلة مفتوحة لاتتوقف عند الحلقة 30 كباقي الاعمال الدرامية.