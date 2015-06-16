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بالصور: وفاة نجم الراب دواين كولمان في حادث سير

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الثلاثاء 16-06-2015 15:33

تعرّض نجم الراب الأمريكي Dewayne Coleman، المعروف بـ"MC Supreme"، إلى حادث سير، في لوس أنجلوس، ما أدّى إلى وفاته عن عمر ناهز الـ47 عاماً.

وكان Dewayne جالساً مع امرأة في سيارته المركونة إلى جانب أوتوستراد ماليبو حين اصطدمت شاحنة نقل بسيّارته، ما أدّى إلى وفاته في لحظة الحادث.

أمّا المرأة التي كانت معه فنقلت على الفور إلى المستشفى من دون معرفة مدى خطورة وضعها الصحيّ.

واعتقلت السلطات الأمنية سائق الشاحنة البالغ من العمر 34 عاماً، والذي كان يقود تحت تأثير الكحول.

يُذكر أنّ الحادث حصل في نفس المكان الذي تعرّض فيه Bruce Jenner لحادث في بداية السنة وأدّى إلى مقتل سيدة، قبل تعديله جنسياً ليُصبح امرأة.

 

 

 

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