بعد دعاوى قضائية مصالحة على الهواء بين الإعلاميين زافين قيومجيان وجو معلوف

في ختام حلقات البرامج الحوارية قبل موسم رمضان الحالي اعلن زافين قيومجيان وجو معلوف مساء امس عقد مصالحة بينهما، فاسقط معلوف الدعاوى القضائية المقدمة من قبله بحق تلفزيون المستقبل وزافين على خلفية فقرة التجارب الاجتماعية التلفزيونية، والتي كانت موضع خلاف بين برنامجي "بلا طول سيرة" على شاشة المستقبل و"حكي جالس" على محطة المؤسسة اللبنانية للارسال.

وكان صدور كتاب زافين "اسعد الله مساءكم" عن اهم لحظات التلفزيون اللبناني في الزمن الجميل مناسبة قربت الاعلاميين، فقررا ان يصنعا لحظة مصالحة خاصة بهما، فاطل زافين في الحلقة الاخيرة من برنامج معلوف، ليقول ان خلافات الموسم يجب ان تنتهي مع انتهاء الموسم.

معلوف الذي اراد لهذه الحلقة الاخيرة من موسم برنامجه ان تكون حلقة مصارحة ومصالحة مع الذات توجه بلفتة تكريمية الى زافين، فافتتح البرنامج بعبارة "اسعد الله مساءكم" مشيدا بمسيرة زافين وتجربته الاعلامية، وبجهده في حفظ ذاكرة التلفزيون. ووصف معلوف زافين بالزميل المهني البعيد عن المشاكل والخلافات، وصاحب الخبرة الطويلة في محاورة أهم الشخصيات اللبنانية والعربية، مشيرا إلى أن زافين هو أول من تفرّد بالتوعية الإجتماعية في ظل غياب الإعلام التوجيهي. وقد رد زافين التحية بالمثل، مؤكدا على اهمية توحيد الجهود الاعلامية كافة بدل التلهي بالخلافات الجانبية، ليبقى الاعلام جسما واحدا في خدمة المشاهدين.