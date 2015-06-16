في خيمة أساطير.. دردشات وأسرار بين النجوم!

دبي- صباح جميل / تصوير- عبد الله رمال

وسط أجواء رمضانية وبمناسبة افتتاحها، جمعت خيمة أساطير في فندق أتلانتس النخلة دبي، كعادتها السنوية أمس نخبة من النجوم بمناسبة شهر رمضان الكريم، الذين حضر منهم ليلى اسكندر، لاميتا فرنجية، نيفين ماضي، عبد الله بالخير، آلاء شاكر، نادية المنصوري، جميلة، فادي الرفاعي، خالد حجار، محمد هاشم، فاطمة الجاسمي، وغيرهم ، ومن الإعلاميات أميرة الفضل وميسون عزام، باسم يوسف، ومصطفى الآغا، رهف الطويل، أيمن الليثي ومصمم الأزياء العالمي وليد عطا الله.

بدأ النجوم يتوافدون إلى الخيمة تباعاً، وكان باسم يوسف هو من خطف الأضواء في تلك الأمسية، فقد التف حوله كل الموجودين من ضيوف ونجوم لالتقاط الصور معه، ثم دخل الجميع إلى منطقة الـ vip في الخيمة، وتبادلوا الأحاديث عن المسلسلات والأغاني الرمضانية والكليبات، بما أنه كان ضمن الحضور مطربين ومطربات وبدؤوا يهنئون بعضهم البعض على أعمالهم الجديدة، وتبادلوا الأحاديث عن الطقوس في رمضان وكيف يقضون هذا الشهر الكريم والأكلات المفضلة، والعديد من الدردشات والأسرار سنتحدث عنها قريباً في مجلة "سيدتي". كما كان السيلفي سيد الموقف بين النجوم حيث كانوا يلتقطون الصور التذكارية ويقومون بنشرها عبر صفحاتهم الخاصة.