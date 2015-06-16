هذا المذيعان بدلأ من نيشان في برنامج "رايتينغ رمضان"

بعد إعلان الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان عن انسحابه من برنامج "Rating رمضان" بسبب خلاف لم يعلن عن أسبابه بعد، سيقوم المذيعان وسام بريدي ورزان مغربي بتولّي مهمة تقديم البرنامج.

والبرنامج هو الحواري الأول من نوعه في العالم العربي يعرض طيلة شهر رمضان المبارك عبر شاشة Mtv ، يقدّمه وسام بريدي و رزان المغربي ويهدف الى تمهيد الطريق لأول جوائز للدراما الرمضانية في العالم العربي، من خلال استفتاء مباشر من المشاهدين ولجنة تحكيم متخصصة.

كل ليلة، وعلى مدى 30 حلقة يستضيف البرنامج أهم الفنانين المشاركين في أكبر المسلسلات الرمضانية التي تتنافس للحصول على أعلى نسبة مشاهدة.

سيتنوّع ضيوف الحلقات على مدى الشهر، من ممثلين رئيسيين، الى كبارالمنتجين، الى كتاب السيناريو، بالاضافة الى نجوم أدّوا شارة التتر.