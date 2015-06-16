حصرياً.. .صنّاع إعلان الراحل علاء ولي الدين في ورطة بسبب هذا القرار

بعد أن استغلت شركة مياه غازية اسم الفنان الراحل علاء ولي الدين في إعلان لها، حيث استخدمت مشاهد من فيلمه "الناظر"، صدر قرار منصف لأسرة الفنان الراحل علاء ولي الدين أصدرته غرفة صناعة السينما إلى الشركة، يمنع ظهور واستغلال الشخصيات الفنية عبر الإعلانات التجارية وجاء نص القرار كالتالي: "بالإشارة إلى انتشار ظاهرة استغلال شخصيات فناني الأداء المصريين في الأعمال الفنية عبر الإعلانات التجارية على نحو مخالف لأحكام القانون، يرجى التفضل بالعلم بعدم عرض الإعلانات التي تتضمن استغلال الشخصيات بدون إذن كتابي من فنان الأداء أو ورثته من بعده ،حتى لا تتعرض شركتكم للمساءلة القانونية لمخالفة أحكام القانون".

وكان معتز شقيق الفنان الراحل علاء ولي الدين قد شن هجوماً عبر "سيدتي نت" ضد شركة "بيبسي" لمعرفته أن الشركة ستستعين بمشاهد من فيلم شقيقه "الناظر" في إعلان يعرض في بداية شهر رمضان ويشارك فيه محمد هنيدي وذلك من دون الرجوع إلى ورثته.