بالفيديو: نورث ويست ترقص وتحتفل بعيد ميلادها

احتفلت North West ابنة نجمة تلفزيون الواقع Kim Kardashian بعيد ميلادها، فرقصت على أنغام أغنية Black Widow.

وقد تشاركت عائلة Kardashian والأصدقاء الفيديو المميّز للطفلة التي أتمّت عامها الثاني، حيث ظهرت تتمايل وتقوم بحركات مميّزة أثناء الرقص، ما يؤكد أن مستقبل North سيكون فنياً بامتياز.

ولم يقتصر حفل ميلادها على الرقص فقط، بل توجّهت العائلة بصحبة الأصدقاء إلى مدينة ديزني في كاليفورنيا للاستمتاع قدر الإمكان في هذا اليوم.

والتقطت عدسات الباباراتزي صوراً لـ Kim وشقيقاتها وهن يلعبن مع الأطفال في جو مميّز.

يذكر أن Kim Kardashian التي ظهرت باللون الأسود بشكل متناسق مع إطلالة زوجها، رفضت في حديثها إلى مجلة "إن بي آر" الأسبوعية الكشف عن اسم طفلها الثاني، وقالت: "أعتقد أنّ هذه حماقة كبيرة، فأنا لا أحبّ أن يكون اسم الطفل الثاني ساوث ويست، لكن اسم North لابنتي الأولى كان أفضل دائماً".