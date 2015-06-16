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"أبو ردينة": القبول بهدنة فى غزة مهم شريطة عدم القبول بدولة ذات حدود مؤقتة بالقطاع

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"أبو ردينة": القبول بهدنة فى غزة مهم شريطة عدم القبول بدولة ذات حدود مؤقتة بالقطاع "أبو ردينة": القبول بهدنة فى غزة مهم شريطة عدم القبول بدولة ذات حدود مؤقتة بالقطاع
قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، تعقيبا على ما يتم الحديث عنه عن قرب التوصل إلى تهدئة فى قطاع غزة، إن ذلك سيكون مهماً، إذا لم يكن على حساب وحدة الأرض والدولة والشعب، مشددا على ألا يكون تمهيداً للقبول بدولة ذات حدود مؤقتة، الأمر الذى سيترك آثارا مدمرة على الشعب الفلسطينى وقضيته واستقلاله.

وأضاف أبو ردينة، فى تصريحات لوكالة "وفا" الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن أية تهدئة يجب أن تهدف إلى رفع المعاناة عن الشعب الفلسطينى، وألّا يكون ثمنها الخروج عن الاجماع الفلسطينى والقومى.

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