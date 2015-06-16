جراح أعصاب إيطالى يأمل القيام بمحاولة لزرع رأس إنسان خلال عامين

كشف جراح الأعصاب الإيطالى سيرجيو كانافيرو عن خططه للقيام بأول محاولة لزرع رأس إنسان خلال العامين القادمين قائلا إن أمامه فرص نجاح تصل إلى 90 فى المائة.

جاء الروسى فاليرى سبيريدونوف (30 عاما) الذى يعانى من حالة اضطراب عصبى عضلى تعرف بمرض ويردنيج هوفمان ويود أن يصبح أول شخص تجرى له جراحة لزرع رأس ليحضر اجتماعا للجراحين الأمريكيين كشف فيه الجراح الإيطالى عن خطته الطموحة.

وقال جراح الأعصاب كانافيرو "فرصة نجاح هذا 90 فى المائة. طبعا هناك هامش خطأ." وهو يرى أن هذه الجراحة المثيرة للجدل هى أفضل فرصة متاحة أمام المريض الروسى. وقال الجراح الإيطالى "الطب الغربى ليس لديه ما يقدمه.. لقد فشل."

وقال سبيريدونوف الذى تطوع كى يكون أول شخص تجرى له جراحة زرع رأس "إذا الأمور سارت على ما يرام أعتقد أننى سأتخلص من القيود التى أعيشها الآن." ويقر بأنه يشعر بالقلق لكنه يعلم أيضا أن حالته تتدهور سريعا.

ويقول الجراح الإيطالى إنه أعد نفسه لمنتقديه "لا علميا فقط بل نفسيا أيضا وهو جانب على نفس القدر من الأهمية لمواجهة الهجوم من كل الجبهات."

وقال جراح القلب والصدر الدكتور ريموند دايتر الرئيس السابق للكلية الدولية للجراحين "أول بواعث القلق بالقطع هى هل تستطيع أن تبقى المخ حيا طوال قيامك بهذه العملية؟"، وتبلغ التكلفة المتوقعة للعملية نحو 15 مليون دولار.