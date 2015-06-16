بالصور..حزب مستقبل وطن بالسويس يوزع 200 كرتونة رمضان على المواطنين

قام أعضاء حزب مستقبل وطن بالسويس اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع حركة 24 أكتوبر بتوزيع 200 كرتونة رمضان على الأسر الفقيرة بالمحافظة .

> أشار بيان صادر من الحزب، أنه تم توزيع 100 كرتونة على أهالي حي فيصل و100 كرتونة لأهالى المتواجدين بمنطقة الفرز بحى السويس .

> قال مصطفى فتحي أمين حزب مستقبل وطن بالسويس، ان الحزب قام اليوم بتوزيع كراتين رمضان على الأسر المحتاجة المتواجدين بالمحافظة.

> وأضاف أمين حزب مستقبل وطن بالسويس فى تصريحات خاصة،على ان هناك العديد من الفعاليات سينظمها الحزب منها الدورة الرمضانية و مسابقة القرآن الكريم و إفطار صائم و تعليق زينة رمضان بشوارع المحافظة.