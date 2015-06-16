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الاحتلال الإسرائيلى يستهدف المزارعين شرق مخيم المغازى وسط غزة

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الاحتلال الإسرائيلى يستهدف المزارعين شرق مخيم المغازى وسط غزة الاحتلال الإسرائيلى يستهدف المزارعين شرق مخيم المغازى وسط غزة
أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة تجاه الأراضى الزارعية القريبة من السياج الأمنى شرق مخيم المغازى ، وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال المتمركزة على الشريط الحدودى الفاصل أطلقت النار بشكل كثيف ومتقطع صوب أراضى المواطنين الزراعية القريبة من الحدود الشرقية لمخيم المغازى دون الإبلاغ عن إصابات.

وفى سياق متصل ، أصيب شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى شمال قطاع غزة.
>وذكرت وسائل إعلام عبرية أن قوات الاحتلال رصدت ظهر اليوم شابا فلسطينيا ، حاول التسلل من شمال قطاع غزة باتجاه منطقة "زيكيم" فأطلقت النار عليه وأصابته بجراح ، ثم قامت باعتقاله.

وتتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلى المتمركزة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة استهداف المزارعين بشكل يومى وإطلاق نيرانها العشوائية تجاه منازل المواطنين الفلسطينيين.
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