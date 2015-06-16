مقتل 13 عراقيا وإصابة 10 اخرين والعثور على مقبرتين لداعش

افادت مصادر امنية عراقية اليوم الثلاثاء ان13 عراقيا قتلوا واصيب 10اخرين والعثور على مقبرتين تضم رفاة 32 من عناصر تنظيم داعش فى حوادث عنف متفرقة شهدتها مناطق تابعة لمدينة بعقوبة.

وأبلغت المصادر وكالة الانباء الالمانية ( د.ب.ا ) - أن " قوة امنية تابعة لقيادة عمليات دجلة عثرت على مقبرتين جماعيتين فى القرى الجنوبية لناحية السعدية شمال شرقى بعقوبة تضم احداها 19 جثة لعناصر داعش والأخرى تضم 13 جثة لعناصر داعش قتلوا خلال العمليات الامنية التى نفذتها قوات الجيش العراقى قبل خمسة اشهر وان القوات الامنية تمكنت من معرفة بعض هويات القتلى من خلال وجود عدد من جوازات السفر فى ملابس المسلحين وهى جوزات سفر لقيادات التنظيم من تونس والجزائر وسوريا والسويد وفرنسا".

وأوضحت أن " عبوتين ناسفتين انفجرتا بالتعاقب بالقرب من مرأب لسيارات النقل العام فى منطقة الحديد شمال غربى بعقوبة اسفرتا عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة سبعة اخرين بجروح وان مسلحين مجهولين اطلقوا النار من اسلحة رشاشة على سيارة يستقلها ثلاثة من المدنيين من عائلة واحدة اثناء توجهها على طريق الرابط بين ناحيتى العبارة وناحية ابى صيدا شمال شرقى بعقوبة اسفرت عن مقتلهم جميعا".

وأشارت إلى أن " عبوة ناسفة موضوعة بجانب الطريق انفجرت لدى مرور باص لنقل طالبات فى المرحلة الثانوية فى الطريق الرابط بين مدنية بعقوبة وناحية العبارة شمالى بعقوبة اسفرت عن مقتل ثمانية طالبات وإصابة ثلاثة اخرين بجروح متفاوته".

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