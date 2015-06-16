بالصور..تخريج الدفعة الثالثة بهندسة سوهاج

إحتفلت كلية الهندسة بجامعة سوهاج بتخريج الدفعة الثالثة للعام الجامعي 2014/2015، بحضور د.أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج ود.نبيل نور الدين رئيس الجامعة ود.صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ود. أنيس شيحه نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا ود.أحمد قاسم عميد الكلية وكلاء الكلية وعمداء الكليات.

> وأعرب رئيس الجامعة في بداية كلمته عن سعادته بحضوره الحفل، ووجه تحية لجميع العاملين بالكلية وعن ثقته في المستوى التعليمي للطلاب، وأكد على ضرورة تنمية الطلاب لمهاراتهم لمواكبة سوق العمل وذلك بالعمل الميداني داخل المحافظة، كما وجه تحية لأولياء أمور الطلاب لمثابرتهم على تعليم أبنائهم، كما نوه عن أن طريق الجامعة الجديد سيتم الإنتهاء منه بعد عيد الفطر، وسيتم نقل الكلية للمبنى الجديد بالجامعة الجديدة والذي يجري حالياً فرشه على أعلى مستوى.

> وقال المحافظ في كلمته أنه فخور بوجود الجامعة حيث أنها قاطرة التنمية في المحافظة ووجه تحية للعاملين في الجامعة والقائمين عليها وأولياء الأمور، وقال للطلاب أن هذه هي البداية وليست نهاية المشوار، حيث أنها الفرصة لتحقيق أحلامهم على أرض الواقع، ولابد من التعامل بإيجابية مع مشكلات المجتمع من خلال الوقوف عليها وايجاد الحلول وعدم التعامل معها بنمطية، وأضاف أنه هناك العديد من المشروعات الجديدة بالمحافظة، والتي تحتاج الى جهد وتكاتف جميع أبنائها.

> وأوضح عميد الكلية أن هذه الدفعة هي الثالثة وعددها 103 طالب وطالبة من المهندسين المتميزين المؤهلين علمياً وعملياً للمنافسة في سوق العمل الخارجي لخدمة المجتمع، حيث أنهم يعدوا من الكوادر الهندسية المؤهلة للمشاركة في تنمية المحافظة.