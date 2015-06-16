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وكيل الصحة ببني سويف يستجيب لمواقع التواصل الإجتماعي ويفاجئ مكاتب الصحة

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وكيل الصحة ببني سويف يستجيب لمواقع التواصل الإجتماعي ويفاجئ مكاتب الصحة وكيل الصحة ببني سويف يستجيب لمواقع التواصل الإجتماعي ويفاجئ مكاتب الصحة

الدكتور علاء عزت

فى إستجابة سريعة لما تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعي، بشأن تقاعس موظفى مكتب صحة أول بالغمراوي بندر بني سويف عن تأدية عملهم وتناول الإفطار وتعطيلهم لمصالح الجمهور، قام الدكتور علاء عزت وكيل الوزارة بزيارة مفاجئة لمكتب الصحة، وتم صدور قرار بنقل مفتش صحة أول الغمراوي الى مركز الفشن، ونقل ملاحظ صحي بالمكتب الى مركز ببا، كما تم نقل 2 أطباء أسنان أحداهما الى مستشفى سمسطا المركزي والأخر الى مستشفى الفشن المركزي لترك العمل بدون إذن، ونقل طبيبة تنظيم الأسرة بمكتب الصحة الى مركز الواسطى لترك العمل بدون إذن وخصم 3 أيام لكلا من ممرضة وملاحظ صحي وصيدلانية، كما تم نقل صيدلانية أخرى الى مركز الواسطى.

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