مركز النيل للإعلام بالإسكندرية ينظم اللقاء السنوى لهيئة محو الأمية

نظم اليوم مركز النيل للإعلام بالإسكندرية، اللقاء السنوى للمجلس التنفيذى للهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، تحت عنوان "محافظتى بلا أمية" بحضور هانى المسيرى محافظ الإسكندرية وجميع القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات المختلفة بالمحافظة.

استعرض محافظ الإسكندرية عوامل نجاح قضية محو الأمية والجهد المبذول للقضاء عليها، كما استعرض سبل تحقيق ذلك بعرض خطة المجلس التنفيذى للهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار وما سيتم الفترة القادمة من تنفيذ خططه لتحقيق حلم محافظتى بلا أمية.

وأشارت عزة ماهر مدير مركز النيل للإعلام بالإسكندرية إلى أن الأمية من أهم وأخطر المشكلات التى تواجه الدول النامية فى الوقت الحاضر باعتبارها مشكلة قومية ذات أبعاد متعددة اقتصادية، اجتماعية، سياسية، وحضارية. فحالة الفقر التى توصف بها بعض المجتمعات لا تشير إلى نقص الثروات والأموال وإنما إلى ضعف درجة الوعى الثقافى والحضارى لهذه المجتمعات، ولذا ربط معظم المفكرين بين التربية والتنمية على اعتبار أن التنمية الإنسانية الشاملة تعبير عن حالة راقية من الوجود الإنسانى، فالفقر فى الأساس هو قصور فى القدرات الإنسانية وبالتالى فى الأداء الإنسانى.