موظفو "تعليم الدقهلية" يهددون بالاعتصام بعد قرار عودة مدير الشئون المالية

هدد موظفو ديوان عام مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بالاعتصام والامتناع عن استكمال أعمال امتحانات الثانوية العامة، ردا على قرار محافظ الدقهلية، حسام الدين إمام، بعودة مدير عام الشئون المالية السابق لعمله، والذى كان منتدبا إلى ديوان عام المحافظة.

جاء ذلك عقب إيقافه من المحافظ السابق وقيام السكرتير العام والسكرتير المساعد برفع تقريرهما بشأن عدم التجديد للموظف وعدم إسناد أى وظيفة قيادية له لعدم حصوله على تقدير امتياز فى تقرير كفاية للعام الماضى، وهو الشرط الأساسى لشغل وظيفة قيادية، بالإضافة إلى عدم تقديمه إنجازات عن العام الحالى.

وأكد الموظفون برفع مذكرة لوزير التربية والتعليم عقب إصدار محافظ الدقهلية القرار لتوضيح التلاعب الذى تم بالأوراق، وأشار الموظفون بأنه قرار مخالف وخطأ، لأن المدير المالى والإداى السابق كان قد تم ندبه إلى ديوان عام المحافظة للعام السابق، وتم منعه من الجهات المسئولة عن رئاسة لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة إلا أنه قام بتقديم تظلم للمحافظ الحالى، والذى أصدر بدوره قرارًا بعودته للعمل، وأضافوا بأنه متهم فى عدة قضايا خاصة بتوريد كتب لإحدى المدارس واستخدام سيارات المديرية والتشهير بالمديرية من خلال بعض المنشورات.

وأكد الموظفون أنهم يرفضون عودة المدير المالى السابق كونه ليس محل ثقة، وأن المستشار القانونى بالمحافظة قام ببحث شكوى المذكور وعرضها فى نفس اليوم، وانتهى برأيه برفع درجة تقرير المتظلم دون وجه حق، الأمر الذى يثير الكثير من التساؤلات، ونحن نطالب المحافظ بإعادة النظر فى هذا الأمر.

وأشار مصدر داخل ديوان عام المحافظة بقيام أحد أقارب المدير العام بالتوسط له مع المحافظ، والذي قام بإصدار قرار بعودته.