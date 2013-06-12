بروتين Arc يحمى الإنسان من الإصابة بالأمراض العصبية والزهايمر

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أن بروتين Arc يساعد على مواجهة الأمراض العصبية، هذا بالإضافة إلى عدم وجود هذا البروتين فى أدمغة المصابين بمرض الزهايمر.

وقد وجد الباحثون أن بروتين Arc هو الذى يوجه هذه العملية من داخل النواة العصبية، وتقول الدراسة إن الخلل فى إنتاج وتحرك هذا البروتين قد يؤثر أيضا بشكل كبير فى مرض التوحد.

ذكر ستيف فينكباينر، أستاذ علم الأعصاب وعلم وظائف الأعضاء بجامعة كاليفورنيا، كما جاء بموقع BBC أن هذا البروتين يعمل بمثابة "المنظم الرئيسى" للخلايا العصبية خلال عملية تشكيل الذاكرة طويلة المدى، حيث له دور هام فيما يتعلق بالذاكرة.

أوضحت الدراسة أنه أثناء عملية تكون الذاكرة، تظهر بعض الجينات التى تنشط وتتوقف على نحو متقطع من أجل توليد البروتينات التى تساعد الخلايا العصبية على أنتاج ذاكرة جديدة.

حيث يؤثر هذا الاضطراب الجينى، والذى يعرف باسم متلازمة Fragile X ويعد السبب الشائع فى كل من الإعاقات العقلية والتوحد، تأثيرا مباشرا على إنتاج بروتين Arc فى الخلايا العصبية.