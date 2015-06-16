محافظ الدقهلية: الصناديق الخاصة تدعم الخدمات الصحية ومشروعات الإسكان

أكد حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، أن الصناديق الخاصة بالمحافظة تساهم بشكل كبير في دعم المشروعات التى تستهدف التحسين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل القطاعات والمرافق.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الدورى الذى عقده محافظ الدقهلية للجنة العليا للصناديق بحضور اللواء أحمد صالح الادكاوى – وكيل أول الوزارة - سكرتير عام المحافظة، ومسئولى قطاعات الخدمات والمرافق وأعضاء اللجنة، وتمت الموافقة على مشاريع موازنة الصناديق والحسابات الخاصة لعام 2015/2016 لصناديق (الخدمات المحلية – الإسكان – الطرق – الصحة).

ووافق المحافظ على دعم مستشفى دكرنس العام والمستشفى العام القديم بالمنصورة بمبلغ 710 آلاف جنيه لشراء أجهزة ومعدات طبية، بالإضافة إلى دعم مديرية الصحة بمبلغ 177549 جنيها لاستكمال المبلغ المطلوب لشراء خزان أكسجين لمستشفى الجمالية وشراء أجهزة (أوتوكلاف - سونار - تحاليل دم) للوحدات الصحية التابعة للمديرية، وكذا شراء أجهزة لمستشفى أجا المركزى.

وفى قطاع الطرق التى تحتاج إلى تقوية وإعادة رصف وافق على زيادة المبلغ المخصص لرصف طريق عزبتى (401-402) بمبلغ (600) ألف جنيه ليصبح إجمالى المبلغ (مليون و100 ألف جنيه)، ووجه مدير عام الطرق بمتابعة جميع أعمال الرصف الجارى تنفيذها داخل نطاق المحافظة.

وفى قطاع الإسكان وجه لوكيل وزارة الإسكان على ضرورة متابعة جميع مشروعات الإسكان الاجتماعى الجارى إنشاؤها داخل نطاق المحافظة والتأكيد على أهمية الانتهاء منها فى المواعيد المحددة لها ووفقاً لبرنامجها الزمنى.