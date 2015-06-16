أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

جمعة: أبلغت لجنة الكرة برفض الجهاز الفني بيع تريزيجيه

Google+ Print
جمعة: أبلغت لجنة الكرة برفض الجهاز الفني بيع تريزيجيه جمعة: أبلغت لجنة الكرة برفض الجهاز الفني بيع تريزيجيه

قال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أنه أبلغ لجنة الكرة برفض الجهاز الفني بيع محمود تريزيجيه جناح الفريق الشاب إلى أندرلخت.

وكان تريزيجيه قد أعلن يوم السبت أن أندرلخت وافق على رفع عرضه لضمه خلال الصيف إلى 3.5 مليون يورو. وهو ما نفاه وائل جمعة في تصريحات لاحقة.

وقال جمعة لـFilGoal.com: "نقلت إلى لجنة الكرة رفض الجهاز الفني بيع تريزيجيه هذا الصيف".

وعلم FilGoal.com أن لجنة الكرة تميل لرفض العرض المقدم من أندرلخت، بسبب اشتراطات دفع المقابل 3.5 مليون يورو.

ويرغب النادي البلجيكي في تسديد المقابل المادي بالتقسيط.

ويرتبط العرض الذي تقدم به أندرلخت بنسبة مشاركة تريزيجيه في المباريات، ونسبة تسجيله للأهداف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع