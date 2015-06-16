جمعة: أبلغت لجنة الكرة برفض الجهاز الفني بيع تريزيجيه

قال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أنه أبلغ لجنة الكرة برفض الجهاز الفني بيع محمود تريزيجيه جناح الفريق الشاب إلى أندرلخت.

وكان تريزيجيه قد أعلن يوم السبت أن أندرلخت وافق على رفع عرضه لضمه خلال الصيف إلى 3.5 مليون يورو. وهو ما نفاه وائل جمعة في تصريحات لاحقة.

وقال جمعة لـFilGoal.com: "نقلت إلى لجنة الكرة رفض الجهاز الفني بيع تريزيجيه هذا الصيف".

وعلم FilGoal.com أن لجنة الكرة تميل لرفض العرض المقدم من أندرلخت، بسبب اشتراطات دفع المقابل 3.5 مليون يورو.

ويرغب النادي البلجيكي في تسديد المقابل المادي بالتقسيط.

ويرتبط العرض الذي تقدم به أندرلخت بنسبة مشاركة تريزيجيه في المباريات، ونسبة تسجيله للأهداف.