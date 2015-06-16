أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مرتضى: السولية سيحترف ثم يعود للزمالك.. وهذا هو موقفنا من مكي وفراج

Google+ Print
مرتضى: السولية سيحترف ثم يعود للزمالك.. وهذا هو موقفنا من مكي وفراج مرتضى: السولية سيحترف ثم يعود للزمالك.. وهذا هو موقفنا من مكي وفراج

أكد مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك بأن لاعب وسط الإسماعيلي الدولي عمرو السولية هو الهدف الأول لفريقه في سوق الانتقالات الصيفية.

وأشار مرتضى إلى أن اللاعب سيرحل عن النادي الإسماعيلي لفريق خارج ثم سيعود لينضم لنادي الزمالك.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة (الحياة): "السولية هو رقم 1 عندي. سيغادر الإسماعيلية إلى الخارج ثم سيعود للزمالك، اللاعب لم يصرح مطلقا بأنه يريد الانضمام للأهلي، وإذا كانت هذه هي رغبته فسأكون أول من يبارك له. لن يأت لاعب للزمالك رغما عنه، اللعب للزمالك وللأهلي شرف لأي لاعب".

وأضاف "لم يأت عرض حتى الآن لحازم إمام. إذا جاء عرض يليق به أو بأي لاعب في الزمالك، فأنا مرحب بالأمر".

وتابع "الآن أصبح لدينا أحمد حسن مكي ووائل فراج. كنت سعيدا وأنا أتابع مباراة لرؤية لاعبي الزمالك الحاليين. والذين سينضمون لنا الفترة المقبلة".

وعن صفقة صالح جمعة التي صرح فيها الأخير بأنه وقع للأهلي أوضح "أي عرض سيتم تقديمه لنادي إنبي سأزيد عليه بمليون جنيه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة 7 إبريل 2017 في مصر

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا

الجيش المصري الإلكتروني: الجالية المصرية «ضربت الإخوان» في أمريكا