مرتضى: السولية سيحترف ثم يعود للزمالك.. وهذا هو موقفنا من مكي وفراج

أكد مرتضى منصور رئيس النادي الزمالك بأن لاعب وسط الإسماعيلي الدولي عمرو السولية هو الهدف الأول لفريقه في سوق الانتقالات الصيفية.

وأشار مرتضى إلى أن اللاعب سيرحل عن النادي الإسماعيلي لفريق خارج مصر ثم سيعود لينضم لنادي الزمالك.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية لقناة (الحياة): "السولية هو رقم 1 عندي. سيغادر الإسماعيلية إلى الخارج ثم سيعود للزمالك، اللاعب لم يصرح مطلقا بأنه يريد الانضمام للأهلي، وإذا كانت هذه هي رغبته فسأكون أول من يبارك له. لن يأت لاعب للزمالك رغما عنه، اللعب للزمالك وللأهلي شرف لأي لاعب".

وأضاف "لم يأت عرض حتى الآن لحازم إمام. إذا جاء عرض يليق به أو بأي لاعب في الزمالك، فأنا مرحب بالأمر".

وتابع "الآن أصبح لدينا أحمد حسن مكي ووائل فراج. كنت سعيدا وأنا أتابع مباراة المنتخب لرؤية لاعبي الزمالك الحاليين. والذين سينضمون لنا الفترة المقبلة".

وعن صفقة صالح جمعة التي صرح فيها الأخير بأنه وقع للأهلي أوضح "أي عرض سيتم تقديمه لنادي إنبي سأزيد عليه بمليون جنيه".