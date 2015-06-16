قبل رمضان "ديتوكس الفواكه" هينضف جسمك ويزود معدل الحرق

الفاكهة هاتغسل جسمك من السموم

أيام معدودة ويقبل شهر رمضان الكريم، وقد تحول هذا الشهر من أيام للتعبد والتقشف، إلى احتفال بموائده العامرة، وغالبا ما ينتهى الشهر تاركا بصماته على أجسامنا بعدد من الكيلوات الزائدة، بعد معركة الطعام الممتدة لثلاثين يوميا.

يومان أو ثلاثة أيام فقط، هى كل ما يتطلبه الأمر لتخلص جسمك من السموم وتخسر عددا من كيلوات وزنك الزائد وتنشط عملية حرق الدهون لديك، استعدادا لشهر رمضان وتحسبا لزيادة الوزن خلاله.

وفى تلك الأيام القليلة ينصح خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة باتباع نظام ديتوكس، يعتمد على تناول الفواكه فقط طوال اليومين التاليين قبل رمضان، مع تجنب تناول أى طعام آخر بجانبها.

فائدة ديتوكس الفواكهه

ويعمل نظام ديتوكس الفواكه تبعا لرأى خالد، على تنشيط عملية حرق الدهون بالجسم، وتنقيته من السموم المتراكمة بداخله، وهو يعد أمرا هاما قبل بداية رمضان، ومع زيادة كمية الطعام التى يتناولها البعض بعد ساعات الصيام الطويلة، ويؤكد خالد على ضرورة تناول كميات كبيرة من الماء بجانب هذا النظام الغذائى.