أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

قبل رمضان "ديتوكس الفواكه" هينضف جسمك ويزود معدل الحرق

Google+ Print
قبل رمضان "ديتوكس الفواكه" هينضف جسمك ويزود معدل الحرق قبل رمضان "ديتوكس الفواكه" هينضف جسمك ويزود معدل الحرق
أيام معدودة ويقبل شهر رمضان الكريم، وقد تحول هذا الشهر من أيام للتعبد والتقشف، إلى احتفال بموائده العامرة، وغالبا ما ينتهى الشهر تاركا بصماته على أجسامنا بعدد من الكيلوات الزائدة، بعد معركة الطعام الممتدة لثلاثين يوميا.

الفاكهة هاتغسل جسمك من السموم

يومان أو ثلاثة أيام فقط، هى كل ما يتطلبه الأمر لتخلص جسمك من السموم وتخسر عددا من كيلوات وزنك الزائد وتنشط عملية حرق لديك، استعدادا لشهر رمضان وتحسبا لزيادة الوزن خلاله.

وفى تلك الأيام القليلة ينصح خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة باتباع نظام ديتوكس، يعتمد على تناول الفواكه فقط طوال اليومين التاليين قبل رمضان، مع تجنب تناول أى طعام آخر بجانبها.

فائدة ديتوكس الفواكهه

ويعمل نظام ديتوكس الفواكه تبعا لرأى خالد، على تنشيط عملية حرق الدهون بالجسم، وتنقيته من السموم المتراكمة بداخله، وهو يعد أمرا هاما قبل بداية رمضان، ومع زيادة كمية الطعام التى يتناولها البعض بعد ساعات الصيام الطويلة، ويؤكد خالد على ضرورة تناول كميات كبيرة من الماء بجانب هذا النظام الغذائى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم