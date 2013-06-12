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“أحرار” تكشف عن وثيقة خطيرة من داخل منزل حبيب العادلي غدا

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“أحرار” تكشف عن وثيقة خطيرة من داخل منزل حبيب العادلي غدا “أحرار” تكشف عن وثيقة خطيرة من داخل منزل حبيب العادلي غدا

أكدت حركة أحرار للرأي العام المصري صحة ما قاله رئيس جهاز أمن الدولة السابق حسن عبد الرحمن من كون الجهاز لم يكن يعمل لصالح مبارك،.

وقالت الحركة في بيان مقتضب علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” إن الحركة تعلن عن نشرها لمفاجأة توثيقية (غير قابلة للتشكيك) تنشر لأول مرة في الإعلام حصريا على هذه الصفحة تكشف بوضوح لأي جهة كان يعمل هذا الجهاز العفن وقياداته ، حسب وصف الصفحة.

وأضافت الحركة أن الوثيقة مصدرها المكتب الشخصي لوزير الداخلية السابق حبيب العادلي نفسه، ومهداة لقيادات أمن الدولة الأربعين تهنئة على حصولهم على البراءة اليوم “واحدا واحدا” وأعلنت أن موعد النشر غدا الخميس التاسعة مساء

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