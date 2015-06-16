أجمل الإكسسوارات الشرقية لمناسباتك الرمضانية الفاخرة!

هل بدأت بتحضير خزانتك الرمضانية لهذا العام ؟ إن فعلت، فلا تنسي الإكسسوارات، فهي عنصر أساسي تكملين بها أجمل الإطلالات، ولاسيما في المناسبات المسائية الفاخرة. ولكي نساعدك في هذه المهمة، جمعنا لك اليوم من كُبرى دور الإكسسوارات والأزياء العالمية أجمل التصاميم الشرقية لتختاري منها.

ومما لاحظناه أن المصممين العالميين اختاروا الشرق واستوحوا منه الكثير من الأفكار، وقاموا بتنفيذها على الحُلي، والإكسسوارات وحقائب اليد وأحذية أيضاً، فرأينا النقشات الشرقية، كما الشراريب التي تشتهر بها منطقتنا العربية، الزخرفات التقليدية، ورموزاً عربية بحتة كيد فاطمة، أو العين الزرقاء، أو القمر بشكله المكتمل أو الهلال.

ولعلّ أجمل من قدم هذا النوع من الإكسسوارات Oscar de la Renta، Alaia، J.Crew، Chanel، Giuseppe Zanotti، Lanvin، Saint Laurent، وغيرهم.

وقد ركزوا في هذه التصاميم على الألوان المعدنية كالذهبي والفضي، والبرونزي، كما أدخلوا بعض الألوان الدافئة والتي أضافت فخامة إلى القطع.

بإمكانك تنسيق أي من هذه الإكسسوارات مع العباءة أو القفطان، أو حتى الأزياء التي تجمع بين الطابع العصري والتقليدي الشرقي لتضمني أجمل إطلالة وأكثرها فخامة في هذا الشهر الفضيل.

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