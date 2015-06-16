Burberry تعرض مجموعة الأزياء الرجالية في لندن

عرضت ماركة الأزياء البريطانية الشهيرة Burberry Prorsum"" مجموعة الأزياء الرجالية لموسم ربيع وصيف 2016 وسط حضور بارز من نجوم الصف الأول.

وكانت العارضة سوكي واترهاوس Suki Waterhouse من بين نجوم الصف الأمامي لهذا العرض عوضاً عن الظهور على المنصة، إلى جانب الممثلين سام كلافلين Sam Claflin وصامويل جاكسون Samuel L. Jackson، إضافة إلى المنتج السعودي الشهير محمد التركي، والعارض ديفيد غاندي David Gandy .

وبالنسبة للمجموعة المعروضة فقد غلبت عليها البساطة في التصاميم الكلاسيكية مع تنوع بالألوان، حيث شاهدنا ألواناً صيفية منعشة تزين الأزياء الرجالية بطريقة عصرية جذابة.

شاهدي في الصور أبرز الحضور مع التصاميم المعروضة، وشاركينا برأيك.