أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

Burberry تعرض مجموعة الأزياء الرجالية في لندن

Google+ Print
Burberry تعرض مجموعة الأزياء الرجالية في لندن Burberry تعرض مجموعة الأزياء الرجالية في لندن

الثلاثاء 16-06-2015 13:54

عرضت ماركة الأزياء البريطانية الشهيرة Burberry Prorsum"" مجموعة الأزياء الرجالية لموسم ربيع وصيف 2016 وسط حضور بارز من نجوم الصف الأول.

وكانت العارضة سوكي واترهاوس Suki Waterhouse من بين نجوم الصف الأمامي لهذا العرض عوضاً عن الظهور على المنصة، إلى جانب الممثلين سام كلافلين Sam Claflin وصامويل جاكسون Samuel L. Jackson، إضافة إلى المنتج السعودي الشهير محمد التركي، والعارض ديفيد غاندي David Gandy .

وبالنسبة للمجموعة المعروضة فقد غلبت عليها البساطة في التصاميم الكلاسيكية مع تنوع بالألوان، حيث شاهدنا ألواناً صيفية منعشة تزين الأزياء الرجالية بطريقة عصرية جذابة.

شاهدي في الصور أبرز الحضور مع التصاميم المعروضة، وشاركينا برأيك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي