ضبط طالبان لقيامهما بإدارة صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى لتسريب أسئلة أمتحانات الثانوية العامة‎

فى إطار مواصلة الأجهزة الأمنية جهودها بالإستعانة بالتقنيات الحديثة من فحص فنى وتتبع البصمة الإلكترونية لضبط العناصر المتورطة فى إنشاء صفحات على مواقع التواصل الإجتماعى “فيس بوك”، يقومون من خلالها بإرتكاب بعض الجرائم والمخالفات، والتى من بينها تسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة وإجاباتها، فقد أكدت المعلومات قيام (عبدالرؤوف أحمد عبدالرؤوف – مواليد 1996 – طالب بكلية الزراعة، ومقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) القائم على إدارة إحدى الصفحات على شبكة الإنترنت تحت مسمى “بلوتو بيغشش ثانوية عامة” لتسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة وتوزيع إجابات الأسئلة على طلبة الثانوية العامة من خلال تلك الصفحة نظير مقابل مادى يتمثل فى كروت شحن للهواتف المحمولة،عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمحل إقامته .

وبمواجهته إعترف بقيامه بإدارة الصفحة المشار إليها وبث أسئلة وإجابات إمتحانات الثانوية العامة . تم ضبط جهاز الحاسب الآلى والهاتف المحمولة المستخدمين فى الدخول على شبكة الإنترنت والتواصل مع طلبة الثانوية العامة.

> كما تمكنت الإدارة من رصد وتتبع المدعو عمرو حسين صديق إبراهيم مواليد 1994 طالب بكلية الحقوق ومقيم بمنطقة شبرا بالقاهرة، والذى قام بإنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” تحت عنوان “إتعلمنا غلط”، لتسريب أسئلة إمتحانات الثانوية العامة وتوزيع الإجابات على طلبة الثانوية نظير مقابل مادي يتمثل فى شحن كروت إتصال ، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والأجهزة المستخدمة .

> تم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيث باشرت التحقيقات.