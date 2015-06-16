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بالصور - أرسنال يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل

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بالصور - أرسنال يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل بالصور - أرسنال يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل

كشف نادي أرسنال الإنجليزي عن قميصه الجديد للموسم المقبل تحت رعاية (بوما).

أرسنال أعلن رسميا الموسم الماضي عن أكبر صفقة مربحة لقميص الفريق طوال تاريخه بعقد 5 سنوات مع بوما بقيمة 170 مليون جنية إسترليني.

النادي اللندني فض الشراكة مع شركة (نايك) بعد أكثر من 20 عاما مع الفريق ليبدأ من الموسم الماضي طريق جديد مع بوما.

وأطلقت بوما في حفل رسمي الطاقم الأساسي إلى جانب بقية الملابس الرياضة للموسم المقبل يوم الاثنين بينما لم يعلن بعد عن القميص الاحتياطي.

وأنهى أرسنال الموسم الماضي بتحقيق لقب كأس إنجلترا واحتلال المركز الثالث في الدوري.

شاهد - عدسة .. قميص أرسنال الجديد

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