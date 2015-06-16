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بنفيكا يؤكد انتقال مهاجمه رودريجو لفالنسيا مقابل 30 مليون يورو

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بنفيكا يؤكد انتقال مهاجمه رودريجو لفالنسيا مقابل 30 مليون يورو بنفيكا يؤكد انتقال مهاجمه رودريجو لفالنسيا مقابل 30 مليون يورو

(إفي): أكد بنفكيا البرتغالي اتمام صفقة انتقال مهاجمه البرازيلي رودريجو وحقوقه الفيدرالية لصالح نادي فالنسيا الإسباني مقابل 30 مليون يورو.

وفي بيان للـ"نسور" أكد انتقال حقوق لاعبه الفيدرالية لفريق "الخفافيش" حيث يلعب معارا بصفوفه منذ الصيف الماضي.

وفي يناير 2014 ، باع بنفكيا مقابل 30 مليون يورو حقوق اللاعب الاقتصادية لمؤسسة "Meriton Capital Limited" المملوكة للملياردير السنغافوري بيتر ليم، المالك الحالي لنادي فالنسيا.

وبالرغم من ذلك، لم تنتقل حقوق اللاعب الفيدرالية حتى الآن لفالنسيا نظرا لأن القانون الساري لا يسمح بتحكم مؤسسات استثمارية في هذه النوعية من الحقوق ويتطلب التحكم فيها من قبل أندية.

وكان رودريجو (24 عاما) قد خاض 31 مباراة رسمية مع "الخفافيش" خلال موسمه الاول معه.

وقال رودريجو في تصريحات نقلها النادي الإسباني "بعد مرور عام على وجودي بصفوف فالنسيا أشعر بالرضا ولدي رغبة في التحسن كل يوم. الآن علينا التفكير مسبقا في التأهل لدور مجموعات دوري الابطال الاوروبي. لقد حالفني الحظ مع بنفكيا في المشاركة في تلك البطولة والآن اريد خوضها مع فالنسيا".

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