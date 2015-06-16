ندوة فى "إعلام زفتى" بعنوان "قناة السويس الجديدة وآفاق المستقبل"

نظم مركز إعلام زفتى، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الثلاثاء، ندوة إعلامية للتوعية بأهمية مشروع قناة السويس الجديدة بعنوان "قناة السويس الجديدة وآفاق المستقبل" بقاعة الإرشاد الزراعى بالإدارة الزراعية بزفتى فى الغربية.>استهدفت الندوة زيادة القدرة المعرفية عن أهمية قناة السويس الجديدة، وحاضر فيها الدكتور أحمد حسين أستاذ مساعد، ورئيس قسم الإعلام بكلية التربية النوعية، جامعة المنصورة.>واشتملت الندوة على نبذة تاريخية عن قناة السويس القديمة، ومراحل إنشائها وتضحية العمال المصريين فيها.

وأكد المحاضر على أهمية قناة السويس الجديدة بالنسبة للأمن القومى المصرى، باعتبار قناة السويس الجديدة شاهدًا على قوة وإصرار وعزيمة الشعب المصرى وقدرته على صنع الإنجازات.

وخرجت الندوة بتوصيات منها، ضرورة تكثيف البرامج والأفلام التسجيلية، التى توضح أهمية قناة السويس الجديدة، لتوعية الشباب وتعميق الانتماء وحب الوطن للرد على الشائعات، التى تقلل من قيمة المشروع القومية.

شارك فى الندوة المهندسون الزراعيون، وموظفون من الإدارة الزراعية والطب البيطرى.

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